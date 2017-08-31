Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

В Москве рассчитывают на сохранение "командного духа", который присущ "тройке" сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Комментируя по просьбе журналистов, назначение нового сопредседателя группы от США, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Мы исходим из того, что в обновленном составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействия сторонам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и рассчитываем, что такой командный подход, который всегда был присущ "тройке", будет сохранен".

Касаясь последних высказываний теперь уже бывшего сопредседателя Минской группы от США Ричарда Хогланда об основных принципах урегулирования карабахского конфликта, больше известных как "обновленные мадридские принципы", М.Захарова сказала: "Эти заявления не являются новыми. На них неоднократно ссылались президенты России, Франции, США в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, которые были сделаны в период 2009-2013 годов".