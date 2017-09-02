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СНГ 02.09.2017 13:44

Ан-2 разбился на показательных выступлениях в Подмосковье, два человека погибли - источник

Самолет Ан-2 разбился на показательных выступлениях в подмосковной Балашихе, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей", - сказал источник.

После падения самолет разрушился на части и загорелся.

"Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту", - сказал источник.

По его словам, во время выполнения трюка пилот задел крылом самолета полосу и потерпел крушение.

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]