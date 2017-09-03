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Дальнее зарубежье 03.09.2017 19:26

Мощность проведенного КНДР ядерного взрыва составляла не больше 80 килотонн, полагают южнокорейские эксперты

Мощность испытанной в воскресенье Пхеньяном ядерной бомбы, вероятно, составляла от 60 до 80 килотонн, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на экспертов южнокорейского института дальневосточных исследований при университете Кеннам.

По словам одного из специалистов, мощность "настоящей" водородной бомбы в случае ее испытания в Северной Корее должна быть несколько выше - около 100 килотонн.

Ранее власти КНДР объявили об успешном испытании на полигоне на севере страны водородной бомбы. Речь, по их словам, идет о боезаряде, который можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, БОМБА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]