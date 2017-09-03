Мощность проведенного КНДР ядерного взрыва составляла не больше 80 килотонн, полагают южнокорейские эксперты

Мощность испытанной в воскресенье Пхеньяном ядерной бомбы, вероятно, составляла от 60 до 80 килотонн, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на экспертов южнокорейского института дальневосточных исследований при университете Кеннам.

По словам одного из специалистов, мощность "настоящей" водородной бомбы в случае ее испытания в Северной Корее должна быть несколько выше - около 100 килотонн.

Ранее власти КНДР объявили об успешном испытании на полигоне на севере страны водородной бомбы. Речь, по их словам, идет о боезаряде, который можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.