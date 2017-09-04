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Дальнее зарубежье 04.09.2017 12:48

Сеул обсуждает с США возможность размещения в Южной Корее авианосца и стратегических бомбардировщиков

Сеул обсуждает с Вашингтоном возможность размещения на южнокорейской территории американских стратегических бомбардировщиков и авианосца, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Как отмечается, в министерстве также сообщили о планах проведения в этом месяце боевых стрельб с использованием крылатых ракет большой дальности класса "воздух-земля".

В воскресенье южнокорейские власти сообщали, что готовы обдумать усиление на своей территории американского военного присутствия в связи с недавним проведением в КНДР очередного ядерного испытания.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]