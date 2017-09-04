Сеул обсуждает с США возможность размещения в Южной Корее авианосца и стратегических бомбардировщиков

Сеул обсуждает с Вашингтоном возможность размещения на южнокорейской территории американских стратегических бомбардировщиков и авианосца, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Как отмечается, в министерстве также сообщили о планах проведения в этом месяце боевых стрельб с использованием крылатых ракет большой дальности класса "воздух-земля".

В воскресенье южнокорейские власти сообщали, что готовы обдумать усиление на своей территории американского военного присутствия в связи с недавним проведением в КНДР очередного ядерного испытания.