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Дальнее зарубежье 09.09.2017 20:55

В госдепе США подтверждают встречу Рябкова и Шэннона в Хельсинки

Госдеп США обнародовал заявление, в котором подтверждается появившаяся ранее информация о том, что в Хельсинки на следующей неделе пройдут переговоры замгоссекретаря США Томаса Шэннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон совершит поездку в Хельсинки, Финляндия, с 10 по 12 сентября, где он встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, и сферы сотрудничества", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте госдепа в субботу.

"Он также возглавит межведомственную делегацию США на переговорах США и России по вопросам стратегической стабильности", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в субботу дипломатический источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что переговоры С.Рябкова и Т.Шэннона намечены на 11-12 сентября в Хельсинки.

В понедельник, 4 сентября, С.Рябков заявил, что Россия не будет разрушать никакие каналы связи с США, в том числе встречи в формате "Рябков-Шэннон". Сотрудничество с Вашингтоном будет осуществляться даже в случае провокаций с американской стороны, потому что диалог необходим и полезен всем, отметил замглавы МИД РФ.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВСТРЕЧА, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]