В госдепе США подтверждают встречу Рябкова и Шэннона в Хельсинки

Госдеп США обнародовал заявление, в котором подтверждается появившаяся ранее информация о том, что в Хельсинки на следующей неделе пройдут переговоры замгоссекретаря США Томаса Шэннона и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон совершит поездку в Хельсинки, Финляндия, с 10 по 12 сентября, где он встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, и сферы сотрудничества", - говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте госдепа в субботу.

"Он также возглавит межведомственную делегацию США на переговорах США и России по вопросам стратегической стабильности", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в субботу дипломатический источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что переговоры С.Рябкова и Т.Шэннона намечены на 11-12 сентября в Хельсинки.

В понедельник, 4 сентября, С.Рябков заявил, что Россия не будет разрушать никакие каналы связи с США, в том числе встречи в формате "Рябков-Шэннон". Сотрудничество с Вашингтоном будет осуществляться даже в случае провокаций с американской стороны, потому что диалог необходим и полезен всем, отметил замглавы МИД РФ.