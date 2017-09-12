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Финансы 12.09.2017 15:37

Баку предлагает ЕБРР софинансировать программу самозанятости в Азербайджане

Азербайджан предлагает ЕБРР участие в софинансировании программы самозанятости в республике, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения страны.

Азербайджан и ЕБРР имеют опыт успешного сотрудничества по реализации важных проектов в энергетике, транспорте, водоснабжении, АПК, банковской и других сферах», - заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов на встрече с представителями ЕБРР.

По его словам, дальнейшее сотрудничество с ЕБРР может плодотворно сказаться на реализации программ в сфере рынка труда в Азербайджане, в том числе расширении программы самозанятости и развитии хозяйств участвующих в ней граждан.

"На встрече состоялось обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества в направлении реализации программ на рынке труда, в том числе расширения программы самозанятости за счет кредитования со стороны ЕБРР", - отмечается в сообщении.

Глава бакинского представительства ЕБРР Иванна Дуарте подчеркнула, что банк заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджана. В связи с этим целесообразно сотрудничество и в рамках реализации программа самозанятости.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества ЕБРР выделил около $3 млрд на проекты в Азербайджане.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО, САМОЗАНЯТОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]