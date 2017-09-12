Баку предлагает ЕБРР софинансировать программу самозанятости в Азербайджане

Азербайджан предлагает ЕБРР участие в софинансировании программы самозанятости в республике, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения страны.
Азербайджан и ЕБРР имеют опыт успешного сотрудничества по реализации важных проектов в энергетике, транспорте, водоснабжении, АПК, банковской и других сферах», - заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов на встрече с представителями ЕБРР.
По его словам, дальнейшее сотрудничество с ЕБРР может плодотворно сказаться на реализации программ в сфере рынка труда в Азербайджане, в том числе расширении программы самозанятости и развитии хозяйств участвующих в ней граждан.
"На встрече состоялось обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества в направлении реализации программ на рынке труда, в том числе расширения программы самозанятости за счет кредитования со стороны ЕБРР", - отмечается в сообщении.
Глава бакинского представительства ЕБРР Иванна Дуарте подчеркнула, что банк заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджана. В связи с этим целесообразно сотрудничество и в рамках реализации программа самозанятости.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества ЕБРР выделил около $3 млрд на проекты в Азербайджане.
Р.Бабаев
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