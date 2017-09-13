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Финансы 13.09.2017 16:39

Экономика России потеряла с 2014 года вследствие воздействия санкций $55 млрд, заявили в ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири озвучил потери от антироссийских санкций стран, которые их ввели, и России.

Российская экономика с 2014 года, когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введение санкций, потеряла вследствие их воздействия $55 млрд, говорится в докладе, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией. Детали доклада приводит агентство ЭФЭ.

В докладе также отмечается, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, что основное бремя потерь ложится на страны ЕС.

И.Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.

"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе.

По мнению И.Джазаири, ограничительные меры необходимо начать постепенно снимать, при этом, прежде всего, отменять те санкции, которые затрагивают население.

Данные, использованные при подготовке доклада, были собраны в ходе крупномасштабного исследования и по итогам официального визита И.Джазаири в Россию, предпринятого для того, чтобы получить информацию из первых рук, отмечает ЭФЭ.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]