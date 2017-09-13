Экономика России потеряла с 2014 года вследствие воздействия санкций $55 млрд, заявили в ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам отрицательного воздействия односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири озвучил потери от антироссийских санкций стран, которые их ввели, и России.
Российская экономика с 2014 года, когда после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на востоке Украины началось введение санкций, потеряла вследствие их воздействия $55 млрд, говорится в докладе, посвященном воздействию санкций в отношении Москвы и ответных мер, принятых Россией. Детали доклада приводит агентство ЭФЭ.
В докладе также отмечается, что санкции в отношении России стоят странам, которые их ввели, по $3,2 млрд ежемесячно. В документе говорится, что основное бремя потерь ложится на страны ЕС.
И.Джазаири считает, что спустя три года после введения ограничительных мер в отношении России необходима оценка их эффективности.
"Я рекомендую сделать это незамедлительно", - заявил он в докладе.
По мнению И.Джазаири, ограничительные меры необходимо начать постепенно снимать, при этом, прежде всего, отменять те санкции, которые затрагивают население.
Данные, использованные при подготовке доклада, были собраны в ходе крупномасштабного исследования и по итогам официального визита И.Джазаири в Россию, предпринятого для того, чтобы получить информацию из первых рук, отмечает ЭФЭ.
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