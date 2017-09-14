Трамп заблокировал сделку по покупке китайским госфондом американского чип-мейкера Lattice

Президент США Дональд Трамп заблокировал попытку приобретения китайским госфондом американского чип-мейкера, дав таким образом понять, что американские власти намерены тщательно проверять подобные сделки, пишет газета The Wall Street Journal.

Китайский фонд Canyon Bridge Capital Partners и американская Lattice Semiconductor Corp. не смогли получить одобрение сделки объемом $1,3 млрд от Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) и обратились напрямую к Д.Трампу в надежде на то, что он аннулирует решение CFIUS.

Однако Белый дом сообщил в среду, что, по мнению Д.Трампа, эта сделка может создать риски для национальной безопасности в США с учетом "потенциальной передачи интеллектуальной собственности иностранному покупателю, роли правительства КНР в поддержке этой сделки, важности сохранения целостности цепочки поставок полупроводников в США, а также того факта, что продукты Lattice используются американским правительством".

Обычно компании, получившие отказ от CFIUS, отзывают предложения о покупке американских активов еще до того, как сделка передается на рассмотрение президента, чтобы избежать прямого отказа Белого дома. Однако Canyon Bridge и Lattice решили идти до конца, пытаясь спасти сделку.

Рекордный объем китайских инвестиций в США, отмеченный в прошлом году, привлек внимание американских законодателей, которые призвали регуляторов ужесточить проверку сделок, способных нести в себе риски для национальной безопасности.

Согласно данным консалтинговой компании Rhodium Group, объем покупки китайскими инвесторами американских компаний утроился в 2016 году, достигнув $46 млрд.

Canyon Bridge и Lattice трижды предоставляли документы по сделке на рассмотрение CFIUS, и регулятор трижды отказал им в одобрении сделки.

Главный исполнительный директор Lattice Дэрин Биллербек, пригласивший Д.Трампа в Портленд для обсуждения сделки и потенциала создания рабочих мест, заявил ранее в интервью WSJ, что две компании пытались решить проблему рисков для национальной безопасности за счет передачи правительству США контроля над интеллектуальной собственностью и технологиями в случае одобрения сделки.

Получив отказ от Д.Трампа, Lattice выпустила сообщение, в котором заявила о разрыве сделки, подтвердив свою уверенность в том, что она "соответствовала интересам акционеров, клиентов, сотрудников и страны в целом".

Canyon Bridge выразила сожаление по поводу срыва сделки.

Китайские СМИ также отреагировали на отказ Д.Трампа одобрить сделку между Canyon Bridge и Lattice. В статье, опубликованной газетой Global Times, отмечается, что такое решение США "может привести к росту напряженности в отношениях двух стран в торговой сфере".

"Китай может ввести ответные меры против американского бизнеса в КНР", - пишет китайская газета.

CFIUS рассматривает еще ряд сделок по покупке китайскими инвесторами американских компаний. Регулятор уже дал понять, что выявил существенные препятствия для сделки по покупке китайской компанией Ant Financial американского сервиса денежных переводов MoneyGram, сообщили WSJ осведомленные источники.