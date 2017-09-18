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Бизнес и законодательство 18.09.2017 12:12

Производство цемента в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 23%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-августе 2017 года составил 360,3 млн манатов, что на 32,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 22,8% - до 1 млн 854,2 тыс. тонн, готовой бетонной смеси - на 39,6% - до 435,9 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона - в 2,3 раза до 121,3 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 38,8% - до 181,3 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 2,9 раза - до 12 тыс. 579,2 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 54,2% - до 89 тыс. 786,4 тонн

Производство строительного гипса в январе-августе 2017 года сократилось на 30,1% - до 63,7 тыс. тонн, асфальта - на 60,4% - до 108,9 тыс. тонн, строительной извести - на 9,2% - до 16 тыс. 112,2 тонн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]