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Дальнее зарубежье 18.09.2017 21:45

Лидеры США и Китая по телефону договорились о наращивании давления на КНДР - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник поговорили по телефону о проблеме КНДР и пришли к согласию о необходимости максимального давления на Пхеньян, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждал продолжающееся пренебрежение со стороны Северной Кореи (мнения - ИФ) международного сообщества, а также ее попытки дестабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии", - отмечается в документе.

"Оба лидера взяли на себя обязательства максимизировать давление на Северную Корею посредством решительного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

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Тэги: США, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]