Лидеры США и Китая по телефону договорились о наращивании давления на КНДР - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник поговорили по телефону о проблеме КНДР и пришли к согласию о необходимости максимального давления на Пхеньян, говорится в заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином и обсуждал продолжающееся пренебрежение со стороны Северной Кореи (мнения - ИФ) международного сообщества, а также ее попытки дестабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии", - отмечается в документе.
"Оба лидера взяли на себя обязательства максимизировать давление на Северную Корею посредством решительного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
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