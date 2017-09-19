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Дальнее зарубежье 19.09.2017 11:01

Сенат США одобрил оборонный бюджет в почти $700 млрд на 2018 финансовый год

Американский сенат поддержал законопроект, предполагающий оборонные расходы на 2018 финансовый год в размере практически $700 млрд, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Из 100 сенаторов законопроект поддержали 89 человек, восемь проголосовали против него, и еще три пропустили голосование по нему.

Согласно законопроекту, практически $640 млрд будут потрачены на основные нужды Пентагона, а также еще $60 на военные операции за рубежом - в Афганистане, Ираке, Сирии. Ранее Белый дом запрашивал $603 млрд на основные расходы, и $65 млрд на зарубежные операции.

Теперь законопроект будет отправлен на рассмотрение в палату представителей США, у членов которой свое видение оборонных расходов страны: там готовы выделить только $632 млрд на оборонные расходы и $65 млрд на военные операции за пределами США.

Затем сенат и палата представителей должны согласовать финальную версию к концу 2017 года и отправить ее на подпись к президенту США Дональду Трампу.

Финансовый год в США начинается 1 октября.

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Тэги: США, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]