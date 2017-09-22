Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах

Ливия и Нигерия подтвердили готовность присоединиться к сделке ОПЕК, сообщил журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук.

Он также отметил, что за восемь месяцев с начала действия соглашения ОПЕК+ уровень выполнения сделки составил 99%. Э.Мазрук добавил, что есть еще резерв, связанный с возможностью достижения выполнения договоренностей на 100%, и участники мониторингового комитета ОПЕК призвали страны увеличить выполнение своих обязательств. Э.Мазрук выразил уверенность, что совместные действия всех сторон приведут к достижению цели сделки ОПЕК+ - ребалансировке рынка.

Ливия и Нигерия являются членами ОПЕК. Однако участники картеля вошли в положения этих двух стран, пострадавших в прошлые годы от военных действий, и позволили им не выполнять ограничения по добыче нефти. Но, начиная с января, Ливия и Нигерия стали резко увеличивать нефтяное производство. На предыдущем заседании мониторингового комитета в июле в Санкт-Петербурге участники соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК отметили, что если Ливия и Нигерия продолжат стабильно наращивать добычу, они будут включены в квоты ОПЕК на сокращение.

Министры из числа стран, входящих в состав комитета по исполнению договоренностей по сокращению нефтедобычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК, проводят в Вене в пятницу очередное заседание мониторингового комитета.