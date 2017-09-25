Юнкер поздравил Меркель с победой на выборах

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер разговаривал в понедельник по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также направил ей письменное послание, поздравив с "исторической победой" на выборах в Бундестаг в четвертый раз подряд, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Председатель Юнкер напомнил, что, по его мнению, перед лицом мировых вызовов, на которые надо отвечать, Европе необходимо как никогда сильное германское правительство. Правительство, способное формировать будущее нашего континента", - сообщил пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в своем послании Ж.-К.Юнкер выразил надежду, что переговоры по созданию правящей коалиции в Германии будут этому способствовать.

Отвечая на вопрос, насколько в Еврокомиссии обеспокоены успехом крайне правой партии "Альтернатива для Германии", М.Схинас объяснил: "Еврокомиссия твердо верит в демократию. Наш председатель непрестанно настаивал на том факте, что нельзя впадать в самоуспокоенность и следует делать различие между теми, кто ставит под вопрос нашу политику, и теми, кто занимается единственно тем, чтобы развалить Европейский союз. Речь идет о том, чтобы предлагать политические ответы на настоящие обеспокоенности населения и противостоять популистским заявлениям. Комиссия Юнкера решительно настроена продолжать работу по всем своим фронтам".

Представитель Еврокомиссии в ответ на уточняющий вопрос подтвердил, что Ж.-К.Юнкер также разговаривал по телефону с проигравшим А.Меркель ее главным соперником на выборах социал-демократом Мартином Шульцем, бывшим председателем Европейского парламента.