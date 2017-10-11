Суд в Токио принял решение о выплате $5,5 млн жителям японской столицы, страдающим от шума с базы ВВС США

Окружной суд Токио в среду принял решение, согласно которому около 1 тыс. жителей японской столицы должны получить в общей сложности $5,5 млн в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США "Йокота" в западном Токио.

Согласно решению суда, выплатить компенсации должно правительство Японии, сообщают западные СМИ.

Вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на этой авиабазе были запрещены с 19:00 до 7:00. Ранее обитатели местных кварталов особенно жаловались на полеты военных самолетов ночью и ранним утром.

Всего на авиабазе "Йокота" размещены около 4 тыс. военных США.

В феврале японский суд уже принял подобное решение, согласно которому около 22 тыс. жителей префектуры Окинава получили в качестве компенсации из-за шума от самолетов на военной базе США "Футэмма" $268 млн.