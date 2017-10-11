Суд в Токио принял решение о выплате $5,5 млн жителям японской столицы, страдающим от шума с базы ВВС США

Окружной суд Токио в среду принял решение, согласно которому около 1 тыс. жителей японской столицы должны получить в общей сложности $5,5 млн в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США "Йокота" в западном Токио.
Согласно решению суда, выплатить компенсации должно правительство Японии, сообщают западные СМИ.
Вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на этой авиабазе были запрещены с 19:00 до 7:00. Ранее обитатели местных кварталов особенно жаловались на полеты военных самолетов ночью и ранним утром.
Всего на авиабазе "Йокота" размещены около 4 тыс. военных США.
В феврале японский суд уже принял подобное решение, согласно которому около 22 тыс. жителей префектуры Окинава получили в качестве компенсации из-за шума от самолетов на военной базе США "Футэмма" $268 млн.
ОБСЕ в четверг проведет мониторинг на азербайджано-армянской госгранице
Посол Азербайджана в России подтвердил выход из гонки за пост гендиректора ЮНЕСКО
Президент Азербайджана прибыл в Сочи для участия в саммите глав государств СНГ
Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат
ИКБ Никойл в январе-сентябре незначительно сократил обязательства перед Центробанком
Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Удостоверения личности нового поколения будут способствовать развитию электронной торговли в Азербайджане – Минсвязи
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»