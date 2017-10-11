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Дальнее зарубежье 11.10.2017 11:02

Суд в Токио принял решение о выплате $5,5 млн жителям японской столицы, страдающим от шума с базы ВВС США

Окружной суд Токио в среду принял решение, согласно которому около 1 тыс. жителей японской столицы должны получить в общей сложности $5,5 млн в качестве компенсации за шум, производимый базой ВВС США "Йокота" в западном Токио.

Согласно решению суда, выплатить компенсации должно правительство Японии, сообщают западные СМИ.

Вместе с тем, суд отказал удовлетворить требование истцов, которые хотели, чтобы полеты самолетов на этой авиабазе были запрещены с 19:00 до 7:00. Ранее обитатели местных кварталов особенно жаловались на полеты военных самолетов ночью и ранним утром.

Всего на авиабазе "Йокота" размещены около 4 тыс. военных США.

В феврале японский суд уже принял подобное решение, согласно которому около 22 тыс. жителей префектуры Окинава получили в качестве компенсации из-за шума от самолетов на военной базе США "Футэмма" $268 млн.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, АВИАБАЗА, КОМПЕНСАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]