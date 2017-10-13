София готова оказать поддержку Баку в период председательства Болгарии в ЕС – президент Радев

София готова способствовать развитию сельского хозяйства Азербайджана, заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Болгария может внести свой вклад в развитие сельского хозяйства Азербайджана, особенно, применению новых технологий в перерабатывающей промышленности, организации развития фармацевтической продукции», - подчеркнул Р.Радев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Азербайджан и Болгария предпринимают серьезные шаги по развитию двустороннего сотрудничества в различных областях.

Как отметил Р.Радев, эти шаги затрагивают сферы энергетики, транспорта, культуры, образования, туризма, товарооборота и т.д. «Очень важно предпринимать совместно конкретные шаги в этом направлении. Как отметил президент Алиев, нас не устраивает объем товарооборота между нашими странами. Мы можем достичь еще лучших результатов», - сказал президент.

Он приветствовал открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией с января 2018 года. «Это совпадает с процессом председательства Болгарии в Европейском Союзе. С этой точки зрения Болгария подтверждает свою поддержку Азербайджану», - отметил Р.Радев.

По его словам, София приветствует подписание нового соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом и поддерживает развитие сотрудничества Баку с различными международными структурами, в том числе с НАТО. «Мы можем достичь еще больших результатов», - подчеркнул президент Болгарии.

Р.Бабаев