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Внешняя политика 13.10.2017 15:14

Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности

Президент Румен Радев поддерживает сотрудничество соответствующих структур Болгарии и Азербайджана в сфере безопасности.

«Что касается сферы безопасности, то, конечно, я поддерживаю сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджана», - подчеркнул Р.Радев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Болгария является центром безопасности и стабильности не только на Балканском полуострове, но и в черноморском регионе.

«Надеюсь, что наши сегодняшние встречи будут иметь большое значение для продуктивного сотрудничества во имя процветания и безопасности наших народов», - сказал Р.Радев.

Касаясь сотрудничества в сфере образования, президент пригласил азербайджанских студентов получать образовать в болгарских вузах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]