Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности

Президент Румен Радев поддерживает сотрудничество соответствующих структур Болгарии и Азербайджана в сфере безопасности.
«Что касается сферы безопасности, то, конечно, я поддерживаю сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджана», - подчеркнул Р.Радев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, Болгария является центром безопасности и стабильности не только на Балканском полуострове, но и в черноморском регионе.
«Надеюсь, что наши сегодняшние встречи будут иметь большое значение для продуктивного сотрудничества во имя процветания и безопасности наших народов», - сказал Р.Радев.
Касаясь сотрудничества в сфере образования, президент пригласил азербайджанских студентов получать образовать в болгарских вузах.
Р.Бабаев
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