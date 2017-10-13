Президент Болгарии выступает за сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности

Президент Румен Радев поддерживает сотрудничество соответствующих структур Болгарии и Азербайджана в сфере безопасности.

«Что касается сферы безопасности, то, конечно, я поддерживаю сотрудничество с соответствующими структурами Азербайджана», - подчеркнул Р.Радев, выступая в пятницу в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, Болгария является центром безопасности и стабильности не только на Балканском полуострове, но и в черноморском регионе.

«Надеюсь, что наши сегодняшние встречи будут иметь большое значение для продуктивного сотрудничества во имя процветания и безопасности наших народов», - сказал Р.Радев.

Касаясь сотрудничества в сфере образования, президент пригласил азербайджанских студентов получать образовать в болгарских вузах.

Р.Бабаев