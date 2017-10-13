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Дальнее зарубежье 13.10.2017 20:53

Глава британского МИД посетит РФ в конце 2017 года, заявляют в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года намерен посетить РФ для обсуждения проблемы международной безопасности, сообщили в пятницу в Форин-офисе.

"Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией", - отмечается в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что целью поездки Б.Джонсона станет "обсуждение темы международной безопасности".

В МИД Великобритании подчеркнули, что, в частности Б.Джонсон планирует в РФ поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке. Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности.

"У нас также будет возможность обсудить тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом. России и Великобритании конструктивно работают вместе по этой теме", - подчеркивается в сообщении.

В МИД Великобритании констатируют, что по ряду международных вопросов между Лондоном и Москвой существуют разногласия. В частности, речь идет о ситуации в Сирии, на Украине и о Крыме. При этом, как отмечают в Лондоне, "жизненно важно продолжать диалог по вопросам, которые касаются британских национальных интересов".

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]