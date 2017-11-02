МИД РФ называет безрассудным нежелание США сотрудничать с Россией по линии спецслужб

Блокировка со стороны Вашингтона взаимодействия с Россией по линии спецслужб является "безрассудной", заявляют в МИД РФ.

"Такая даже не пробуксовка, а блокировка взаимодействия по линии спецслужб выглядит просто безрассудной на фоне кровавой вылазки приверженца ИГИЛ 31 октября в Нью-Йорке", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве в четверг.

"Мы искренне сочувствуем родным погибшим и пострадавшим. Здесь нет иных слов, кроме поддержки и сопереживания", - отметила она.