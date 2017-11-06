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Дальнее зарубежье 06.11.2017 11:32

Трамп ожидает от Японии закупки большого количества американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Он пояснил в ходе визита в Японию, что подобная покупка "огромного количества" оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.

По словам Д.Трампа подобная сделка позволила бы создать больше рабочих мест в США и усилила бы безопасность Японии.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ отметил, что его страна планирует модернизировать вооружение своих сил самообороны в связи с кризисом вокруг Северной Кореи.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]