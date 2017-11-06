Трамп ожидает от Японии закупки большого количества американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает от Токио покупки крупной партии американского оружия, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Он пояснил в ходе визита в Японию, что подобная покупка "огромного количества" оружия, среди прочего, позволит Токио легко сбивать северокорейские ракеты.

По словам Д.Трампа подобная сделка позволила бы создать больше рабочих мест в США и усилила бы безопасность Японии.

В свою очередь, премьер Японии Синдзо Абэ отметил, что его страна планирует модернизировать вооружение своих сил самообороны в связи с кризисом вокруг Северной Кореи.