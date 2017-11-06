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ТЭК 06.11.2017 12:27

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017г спад производства нефтепродуктов на 2%, рост к 2022 году – на 1%

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017 году производство нефтепродуктов на уровне 5 млн 441,2 тыс. тонн, что на 1,9% ниже показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2018 году объем производства нефтепродуктов составит 5 млн 374,8 тыс. тонн, в 2019 году – 4 млн 667,8 тыс. тонн, в 2020 году – 4 млн 669,9 тыс. тонн, в 2021 году – 5 млн 497,2 тыс. тонн. Таким образом, в 2021 году объем производства нефтепродуктов по сравнению к прогнозу 2017 года увеличится на 1%.

В 2016 году в Азербайджане было произведено 5 млн 547,9 тыс. тонн нефтепродуктов.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]