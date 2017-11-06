Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017г спад производства нефтепродуктов на 2%, рост к 2022 году – на 1%

Правительство Азербайджана прогнозирует в 2017 году производство нефтепродуктов на уровне 5 млн 441,2 тыс. тонн, что на 1,9% ниже показателя 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

Согласно прогнозам, в 2018 году объем производства нефтепродуктов составит 5 млн 374,8 тыс. тонн, в 2019 году – 4 млн 667,8 тыс. тонн, в 2020 году – 4 млн 669,9 тыс. тонн, в 2021 году – 5 млн 497,2 тыс. тонн. Таким образом, в 2021 году объем производства нефтепродуктов по сравнению к прогнозу 2017 года увеличится на 1%.

В 2016 году в Азербайджане было произведено 5 млн 547,9 тыс. тонн нефтепродуктов.

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им Г.Алиева является единственным НПЗ в Азербайджане.

Н.Аббасова