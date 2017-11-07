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ТЭК 07.11.2017 17:37

Добыча нефти странами не-ОПЕК к 2022г вырастет на 5 млн б/с - до 62 млн б/с в основном за счет США

Добыча стран не-ОПЕК к 2022 году вырастет на 5 млн б/с - до 62 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

ОПЕК отмечает, что рост объема поставок нефти странами не-ОПЕК обусловлен ожидаемым ростом добычи преимущественно сланцевой нефти в США и, в меньшей степени, в других странах. Так, только в США ожидается рост добычи в 2017 году на 600 тыс. б/с, в 2018 году на 900 тыс. б/с, к 2022 году на 3,8 млн б/с.

Кроме того, предполагается некоторый рост добычи трудноизвлекаемой нефти в Канаде, Аргентине и России до 2025 года, с 2030 года ожидается ее постепенное снижение.

По прогнозам ОПЕК, добыча в России в 2017-2018 годах составит 11 млн б/с, и начнет повышаться только с 2019 года - до 11,2 млн б/с, в 2020 году она составит 11,4 млн б/с, в 2021-2022 году - 11,3 млн б/с. В 2025 году добыча нефти в России снизится до 11,2 млн б/с, в 2030-2040 зафиксируется на уровне в 11,1 млн б/с.

Рост добычи нефти ожидается также в Бразилии, тогда как в Китае и Мексике, напротив, прогнозируется снижение добычи нефти - на 0,5 млн б/с в период с 2016 по 2022 год.

"Хотя этот среднесрочный прогноз WOO более оптимистичен, чем прогнозируемый рост в прошлом году, долгосрочный прогноз в основном не изменился. По ожиданиям, общий объем поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК в период с 2020г по 2040г снизится на 300 тыс. б/с. При этом добыча сланцевой нефти США, по оценкам, будет максимальной во второй половине 2020-х годов", - говорится в прогнозе ОПЕК.

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]