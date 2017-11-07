ОПЕК ожидает рост мирового экспорта нефти к 2040г на 6,5 млн б/с - до 44 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста мирового экспорта нефти за период с 2016 по 2040 год на 6,5 млн б/с - до 25,5 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO).
Рост мирового экспорта нефтью поддерживается расширением экспортного трубопровода, особенно в Северной Америке, в России и на Каспии.
При этом, отмечает ОПЕК, Ближний Восток останется регионом с самым высоким уровнем экспорта нефти в долгосрочной перспективе. Так, прогнозируется увеличение объемов экспорта нефти с 19 млн б/с в 2016 году до почти 25,5 млн б/с в 2040 году. Доля потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион вырастет, согласно прогнозам картеля, до 85% в 2040 году по сравнению с 75% в 2016 году.
Ожидается, что экспорт нефти из России и стран Прикаспийского бассейна вырастет с 6,1 млн б/с в 2016 году до уровня чуть ниже 7,5 млн б/с в 2040 году. рост экспорта нефти в этих регионах к 2020г составит 900 тыс. б/с.
Экспорт нефти из Латинской Америки постепенно снизится с 5,5 млн б/с в 2016 году до уровня ниже 4 млн б/с в 2040 году из-за роста внутреннего спроса и расширения внутренних проектов по переработке.
Общий объем экспорта из Африки в среднесрочной перспективе будет держаться на уровне 5,5 млн б/с, а затем сокращаться до 5 млн б/с к 2040 году из-за увеличения мощностей переработки.
Экспорт нефти из США и Канады, как ожидается, к 2020 году увеличится до более 3 млн б/с, поддерживаемый увеличением добычи нефти в этих странах.
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