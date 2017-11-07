Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 16° 9 Ноя 11° 14° 10 Ноя 11° 15°

ТЭК 07.11.2017 17:39

ОПЕК ожидает рост мирового экспорта нефти к 2040г на 6,5 млн б/с - до 44 млн б/с

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает роста мирового экспорта нефти за период с 2016 по 2040 год на 6,5 млн б/с - до 25,5 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO).

Рост мирового экспорта нефтью поддерживается расширением экспортного трубопровода, особенно в Северной Америке, в России и на Каспии.

При этом, отмечает ОПЕК, Ближний Восток останется регионом с самым высоким уровнем экспорта нефти в долгосрочной перспективе. Так, прогнозируется увеличение объемов экспорта нефти с 19 млн б/с в 2016 году до почти 25,5 млн б/с в 2040 году. Доля потоков в Азиатско-Тихоокеанский регион вырастет, согласно прогнозам картеля, до 85% в 2040 году по сравнению с 75% в 2016 году.

Ожидается, что экспорт нефти из России и стран Прикаспийского бассейна вырастет с 6,1 млн б/с в 2016 году до уровня чуть ниже 7,5 млн б/с в 2040 году. рост экспорта нефти в этих регионах к 2020г составит 900 тыс. б/с.

Экспорт нефти из Латинской Америки постепенно снизится с 5,5 млн б/с в 2016 году до уровня ниже 4 млн б/с в 2040 году из-за роста внутреннего спроса и расширения внутренних проектов по переработке.

Общий объем экспорта из Африки в среднесрочной перспективе будет держаться на уровне 5,5 млн б/с, а затем сокращаться до 5 млн б/с к 2040 году из-за увеличения мощностей переработки.

Экспорт нефти из США и Канады, как ожидается, к 2020 году увеличится до более 3 млн б/с, поддерживаемый увеличением добычи нефти в этих странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть к 2022г до 102,3 млн б/с, к 2040г - до 111,1 млн б/с Добыча нефти странами не-ОПЕК к 2022г вырастет на 5 млн б/с - до 62 млн б/с в основном за счет США ОПЕК в сентябре увеличил нефтедобычу на 90 тыс. б/с, больше всех Ирак, Ливия и Нигерия ОПЕК улучшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г и 2018г - на 30 тыс. б/с Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились мониторить экспорт нефти - Новак Ливия и Нигерия готовы присоединиться к сделке ОПЕК+ после восстановления добычи нефти в этих странах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]