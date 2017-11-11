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Происшествия 11.11.2017 16:36

В Бакинском аэропорту пресечена попытка контрабанды бриллиантов

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили контрабанду крупной партии бриллиантов.

По сообщению ГТК, при личном досмотре гражданина Азербайджана прибывшего в Баку авиарейсом Стамбул-Баку были обнаружены бриллианты. Драгоценные камни были спрятаны в обуви и размещены в 11 целлофановых пакетах.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана, обнаруженные камни являются бриллиантами, общий вес которых составляет 185,12 карата. По факту начато расследование.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАМОЖНЯ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]