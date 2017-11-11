В Бакинском аэропорту пресечена попытка контрабанды бриллиантов

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили контрабанду крупной партии бриллиантов.

По сообщению ГТК, при личном досмотре гражданина Азербайджана прибывшего в Баку авиарейсом Стамбул-Баку были обнаружены бриллианты. Драгоценные камни были спрятаны в обуви и размещены в 11 целлофановых пакетах.

Согласно заключению Центра судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана, обнаруженные камни являются бриллиантами, общий вес которых составляет 185,12 карата. По факту начато расследование.

Б.Рустамбеков