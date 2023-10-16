Азербайджан за 9 мес. увеличил экспорта газа на 23%- ГТК

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).
Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).
При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
Алиев заложил фундамент административного здания в городе Физули
Президент Алиев заложил фундамент двух жилых комплексов в городе Физули
Катарский шейх отказался от покупки «Манчестер Юнайтед»
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
В "Хезболле" заявили об обстреле позиций ЦАХАЛ на севере Израиля
Конституционный суд Грузии усмотрел в зарубежных визитах президента Зурабишвили нарушение Конституции страны
Нетаньяху считает необходимым расследовать обострение палестино-израильского конфликта
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире