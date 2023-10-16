Азербайджан за 9 мес. увеличил экспорта газа на 23%- ГТК

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).



Н.Аббасова