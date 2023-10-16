Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7893 RUR   0.0174 GBR   2.067 TRY   0.0611

Цена на нефть

13.10 $/bbl +/- WTI 87.69 +4.78 Brent 90.89 +4.89

ТЭК 16.10.2023 18:36

Азербайджан за 9 мес. увеличил экспорта газа на 23%- ГТК

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составил 20 млрд 420 млн 595,61 тыс. кубометров, что на 23,4% выше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 43,07% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-сентябре 2022 года - 41%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $11 млрд 409 млн 531,09 тыс. (спад на 5,7%).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГАЗ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


Похожие новости


Азербайджан готов войти в проект газового хаба в Турции - Новак Азербайджан проявляет интерес к проекту турецкого газового хаба - Путин Власти Азербайджана обсудили ситуацию в сфере добычи нефти и газа Страны ЕС с 2020 года по TAP получили свыше 27 млрд куб.м газа из Азербайджана ЕС планирует увеличить импорт газа из Азербайджана Азербайджан в январе-мае увеличил экспорт газа в Турцию на 19% Азербайджан и Венгрия подписали контракт на поставку газа Азербайджан увеличил в январе-апреле экспорт газа с Шах-Дениз на 8% Поставки газа из Туркменистана в Азербайджан по свопу через Иран выросли в 4,5 раза Шесть стран, включая Азербайджан, подпишут соглашение о расширении газовой инфраструктуры - Христов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az