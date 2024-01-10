Алиев: должно быть принято инвестрешение по II этапу разработки газового месторождения «Абшерон»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2024 году планируется принять инвестиционное решение по второму этапу разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон" в азербайджанском секторе Каспия.
"В этом году с месторождения "Абшерон" будет добыто 1,5 млрд кубометров. Это дополнительный ресурс. В этом году должно быть принято инвестиционное решение по второму этапу разработки месторождения "Абшерон". Уверен, что оно будет принято и здесь годовая добыча составит 5 млрд кубометров газа в год", - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
Президент также выразил надежду, что в декабре 2024 года будет добыт первый газ (deep-gas) с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), "Во всяком случае, такая задача поставлена", - добавил Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан обладает значительными газовыми ресурсами. "Это и месторождение Шах-Дениз. (...) Также есть другие месторождения такие как "Шафаг", "Асиман", "Умид", "Бабек", "Нахчыван", "Карабах". По всем этим проектам идут подготовительные работы и их ресурсная база достаточна велика", - отметил президент.
Как сообщалось ранее, французская TotalEnergies и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 10 июля 2023 года объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки месторождения Абшерон. По данным Минэнерго Азербайджана, в июле-ноябре 2023 года на месторождении добыто 600 млн кубометров природного газа и 240 тыс. тонн конденсата.
В настоящее время в рамках первого этапа добычи с месторождения Абшерон ежесуточно добывается 4,3 млн кубометров газа и 1400 тонн конденсата. Газ предназначен для внутреннего рынка Азербайджана.
SOCAR и TotalEnergies в проекте Абшерон имели равное долевое участие - по 50%. Однако, 4 августа 2023 года национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) приобрела в проекте 30% долевого участия - по 15% у SOCAR и у TotalEnergies. После завершения сделки, доли SOCAR и TotalEnergies в проекте "Абшерон" составят по 35%.
Разработкой месторождения Абшерон занимается Joint Operating Company of Absheron Petroleum B.V. (JOCAP), учрежденная SOCAR Absheron (50%) и TOTAL E&P Absheron (50%). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.
Блок "Абшерон" находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. В 2019 году SOCAR и TOTAL завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении "Абшерон". По первоначальной оценке, запасы месторождения составляют 350 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.
Запасы deep-gas на АЧГ в настоящее время прогнозируются в 300 млрд кубометров.
Б.Рустамбеков
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