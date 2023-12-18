Азербайджан за 11 мес. увеличил экспорта газа на 30,7% - ГТК

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составил 24 млрд 379 млн 905,36 тыс. кубометров, что на 30,7% выше показателя 11 мес. 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 40,54% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-октябре 2022 года – 41,82%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $12 млрд 775 млн 689,97 тыс. (спад на 13,7%).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова