Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре увеличилось в 9 раз

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-октябре 2017 года составило $2 млрд 95 млн 820,5 тыс., что в 8,8 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за 10 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $16 млрд 12 млн 583 тыс. При этом экспорт за отчетный период составил $9 млрд 54 млн 201,75 тыс., импорт - $6 млрд 958 млн 381,25 тыс.

Как сообщалось, в январе-октябре 2016 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $14 млрд 153 млн 697,82 тыс., в том числе экспорт - $7 млрд 195 млн 699,01 тыс., импорт - $6 млрд 957 млн 998,81 тыс.

Таким образом, за 10 месяцев 2017 года рост внешнеторгового оборота Азербайджана составил 13,1%, экспорт увеличился на 25,8%, тогда как импорт остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (72,22%), нефтепродукты (2,96%), природный газ (11,06%), электроэнергию (0,41%), плодоовощную продукцию (4,15%), чай (0,09%), масла растительного и животного происхождения (0,16%), сахар (0,4%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,21%), химическую продукцию (0,72%), пластмассы и изделия из них (0,89%), хлопок (0,31%), хлопковое волокно (0,15%), черные металлы и изделия из них (0,74%), алюминий и изделия из него (1,08%), прочее (4,45%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 16,11%, табак и табачную продукцию – 1,83%, цемент - 0,08%, фармацевтическую продукцию - 2,4%, пластмассы и изделия из них - 3,56%, дрова и древесную продукцию - 2,51%, черные металлы и изделия из них - 9,45%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 21,41%, транспортные средства и запчасти – 13,05%, мебель – 0,98%, прочее – 28,62%.

Во внешнеторговых операциях в январе-октябре 2017 года задействовано 5,495 тыс. государственных и частных предприятия, 7,587 тыс. физических лиц.

В январе-октябре 2017 года Азербайджан осуществлял торговые операции со 187 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в отчетном периоде проводил с Италией (22,87% от общего экспорта), Турцией (12,72%), Россией (4,99%), Израилем (4,92%), Чехией (4,86%), Китаем (4,84%), Грузией (4,24%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,31%), Турцией (14,57%), Китаем (9,7%), США (9,27%), Украиной (5,16%), Германией (4,75%).

Н.Аббасова