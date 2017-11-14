ОПЕК выполнил сделку в октябре на 96%, не-ОПЕК - на 107% - МЭА

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами, входящими в картель, в октябре составил 96%, а странами не-ОПЕК - 107%, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Агентство отмечает, что добыча нефти странами ОПЕК в октябре упала на 80 тыс. б/с - до 32,53 млн б/с, до минимального с мая уровня, в основном из-за Алжира, Ирака и Нигерии.

В частности, добыча в Ливии, не участвующей в соглашении, в октябре выросла на 70 тыс. б/с - до 990 тыс. б/с. Нигерия (также не участвует в сделке) снизила добычу с 1,61 млн б/с в сентябре до 1,56 млн б/с в октябре. Между тем, Нигерия была готова вступить в сделку в случае стабильного выхода на уровень добычи в 1,8 млн б/с.

По мере окончания ремонтов на Дальнем Востоке, отмечает агентство, производство нефти и конденсата в России выросло в октябре на 24 тыс. б/с. С увеличением добычи на сахалинских месторождениях еще на 100 тыс. б/с в ноябре другим российским компаниям придется сокращать добычу.

МЭА пишет, что из-за проблем на казахском месторождении Кашаган его выход на уровень добычи в 370 тыс. б/с теперь ожидается не к концу 2017 года, а в течение 2018 года. "Соответственно, мы снизили оценки по добыче в Казахстане на остаток 2017 года и на 2018 год. Тем не менее, мы ожидаем, что поставки из Казахстана в этому году в среднем увеличатся на 165 тыс. б/с и на 80 тыс. б/с в 2018 году", - пишет МЭА.