Японский буксир врезался во время учений в эсминец ВМС США, пострадавших нет

Японское буксирное судно в субботу врезалось во время учений в корабль ВМС США, однако серьезных повреждений удалось избежать, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Инцидент произошел у берегов Японии. У буксира отказал двигатель, он потерял управление и врезался в эсминец с управляемым ракетным оружием "Бенфолд". Американский корабль при этом не понес серьезного урона. Врезавшееся в него судно решено отбуксировать в город Йокосуку.
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