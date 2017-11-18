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Дальнее зарубежье 18.11.2017 21:21

Японский буксир врезался во время учений в эсминец ВМС США, пострадавших нет

Японское буксирное судно в субботу врезалось во время учений в корабль ВМС США, однако серьезных повреждений удалось избежать, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Инцидент произошел у берегов Японии. У буксира отказал двигатель, он потерял управление и врезался в эсминец с управляемым ракетным оружием "Бенфолд". Американский корабль при этом не понес серьезного урона. Врезавшееся в него судно решено отбуксировать в город Йокосуку.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, КОРАБЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]