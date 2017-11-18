Японский буксир врезался во время учений в эсминец ВМС США, пострадавших нет

Японское буксирное судно в субботу врезалось во время учений в корабль ВМС США, однако серьезных повреждений удалось избежать, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Инцидент произошел у берегов Японии. У буксира отказал двигатель, он потерял управление и врезался в эсминец с управляемым ракетным оружием "Бенфолд". Американский корабль при этом не понес серьезного урона. Врезавшееся в него судно решено отбуксировать в город Йокосуку.