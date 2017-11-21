Азербайджан выручил в январе-сентябре от экспорта золота свыше $95 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 365,5 кг золота, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве республики.
«В январе-сентябре 2017 года экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 365,5 кг на сумму $95 млн 313,63 тыс. Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию. В январе-сентябре 2016 года экспорт золота из Азербайджана составил 1 тыс. 472,48 кг на сумму $59 млн 592,54 тыс. Таким образом, за 9 месяцев 2017 года в количественном выражении увеличился на 60,6%, в стоимостном – на 59,9%», - отметили в правительстве.
За 9 месяцев 2017 года на экспорт, в целом, отправлено 2 тыс. 10,15 кг золота на сумму $81 млн 354,96 тыс., неиспользуемого для резки монет и в другой необработанной форме, 355,35 кг на сумму $13 млн 958,66 тыс. - золота, используемого для резки монет.
В III-ем квартале 2017 года Азербайджан экспортировал 762,67 кг золота на сумму $30 млн 439,49 тыс.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2017 года объем добычи золота в Азербайджане составил 4 тыс. 434,6 кг.
В 2016 году экспорт золота из Азербайджана составил 1 тыс. 909,03 кг на сумму $76 млн 804,04.
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется с месторождений Кедабек и Гоша в рамках контракта типа Production Sharing Agreement, подписанного 21 августа 1997 года. Контракт предусматривает разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Кедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир.
Кроме этого, государственное ЗАО "AzerGold" в этом году начало добычу золота и серебра с месторождения Човдар и экспорт золотых и серебряных слитков.
Объем добычи компанией с данного месторождения прогнозируется в целом за 2017 год в 40 тыс. унций. При этом за 2017 год ЗАО "AzerGold" рассчитывает выручить около 145 млн манатов от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценивались в 44,61 тонн золота.
Н.Аббасова
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