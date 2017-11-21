Главы МИД Армении и России обсудили в Ереване процесс карабахского урегулирования

Переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым прошли в атмосфере полного взаимопонимания, обсуждался широкий круг вопросов, включая урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"Обсудили весь спектр двусторонних отношений. Подробно остановились на ходе выполнения договоренностей, достигнутых на высоком уровне. Дополнительный импульс нашим отношениям придали также официальные визиты глав правительств и парламентов", - сообщил Э.Налбандян на совместной с С.Лавровым пресс-конференции во вторник в Ереване.

По его словам, стороны констатировали активизацию экономических отношений, рост товарооборота, активное развитие гуманитарных связей.

"Мы также обсудили вопросы региональной и международной повестки, особое внимание уделили вопросу карабахского урегулирования, усилиям Армении и посредников Минской группы ОБСЕ по реализации договоренностей, достигнутых в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, направленных на недопущение эскалации, принятие дополнительных мер по снижению напряженности и интенсификацию переговоров", - сказал Э.Налбандян.

Он подчеркнул, что переговоры прошли в атмосфере "полного взаимопонимания, что характерно для стран-союзников".