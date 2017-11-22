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Бизнес и законодательство 22.11.2017 10:35

Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 24%, асфальта – сократилось на 60%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составил 460,6 млн манатов, что на 28,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,2% - до 2 млн 386,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси - на 53,7% - до 561,9 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 83,1% - до 133,1 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 47,9% - до 237,7 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 3 раза - до 19 тыс.182,2 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 15,9% - до 90 тыс.808,4 тонн, строительной извести - на 24,3% - до 27 тыс.597,3 тонн.

Производство строительного гипса в январе-октябре 2017 года сократилось на 35,5% - до 82,6 тыс. тонн, асфальта - на 60,4% - до 128,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]