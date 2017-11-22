Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 24%, асфальта – сократилось на 60%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-октябре 2017 года составил 460,6 млн манатов, что на 28,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,2% - до 2 млн 386,5 тыс. тонн, готовой бетонной смеси - на 53,7% - до 561,9 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 83,1% - до 133,1 тыс. кубометров.
Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 47,9% - до 237,7 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 3 раза - до 19 тыс.182,2 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 15,9% - до 90 тыс.808,4 тонн, строительной извести - на 24,3% - до 27 тыс.597,3 тонн.
Производство строительного гипса в январе-октябре 2017 года сократилось на 35,5% - до 82,6 тыс. тонн, асфальта - на 60,4% - до 128,6 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
Вице-спикер Милли Меджлиса выступает за увеличение числа судей и адвокатов в Азербайджане
Реформа система правосудия – один из приоритетов Брюсселя в сотрудничестве с Баку
Глава начальников объединенного штаба Пакистана совершит визит в Азербайджан
В Азербайджане около 340 человек привлечены к уголовной ответственности в 2017 году за неисполнение судебных требований – министр юстиции
Побег обвиняемых при перевозке выявил недостатки в деятельности Пенитенциарной службы – министр юстиции Азербайджана
Данные 57 млн клиентов и водителей Uber были похищены хакерами в прошлом году
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Харири отложил решение об отставке с поста премьера Ливана
Религиозный радикализм в странах СНГ угрожает безопасности центральноазиатского региона - Патрушев
Путин заявил о востребованности и эффективности Совета руководителей финансовой разведки стран СНГ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Форум и CEO Lunch Tbilisi состоятся 15 декабря
Nobel Oil Services проводит ознакомительные сессии для поставщиков и подрядчиков
В Гяндже состоялся фестиваль культур народов России и Азербайджана. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»