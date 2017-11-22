Британия выделит $58 млрд на поддержку рынка жилья, отменит госпошлину для ряда сделок

Правительство Великобритании выделит 44 млрд фунтов стерлингов (свыше $58 млрд) в течение пяти лет на поддержку рынка жилья, заявил в среду британский министр финансов Филип Хэммонд, выступая с традиционным осенним обращением к парламенту.

В числе прочих мер Великобритания отменит государственную пошлину для тех, кто покупает жилье впервые, если его стоимость не превышает 300 тыс. фунтов стерлингов. Экономия для потребителей в этом случае составит до 5 тыс. фунтов, пишет The Guardian.

По оценкам брокера Countrywide Plc, средняя сумма госпошлины, уплаченной по таким сделкам, за 12 месяцев, завершившихся 30 июня, составила 3,96 тыс. фунтов. Совокупные доходы бюджета по этой статье достигли 1,17 млрд фунтов.

В Лондоне и других городах с высокими ценами на недвижимость госпошлиной не будут облагаться 300 тыс. фунтов в случае первой покупки жилья стоимостью до 500 тыс. фунтов.

В I полугодии средняя цена первых приобретаемых британцами квартир и домов достигла исторического максимума - 207 тыс. 693 фунта, свидетельствуют данные Halifax - ипотечного подразделения Lloyds. При этом медианный годовой доход британских работников, занятых полный рабочий день, составляет 28,6 тыс. фунтов.

По словам Ф.Хэммонда, в середине 2020-х годов объемы строительства нового жилья в Великобритании достигнут 300 тыс. единиц жилого фонда в год - максимума с 1970 года.