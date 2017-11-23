Армения стремится сохранить статус-кво в Карабахе – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал карабахский конфликт самой большой угрозой региону.

«Самой большой угрозой региональной безопасности является нерешенность конфликта между Арменией и Азербайджаном»,- заявил И.Алиев в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом в Брюсселе.

Он напомнил, что на протяжении многих лет азербайджанские территории находятся под армянской оккупацией, более 1 млн. азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, против азербайджанцев проведена этническая чистка и к сожалению, ситуация остается неизменной.

«Несмотря на заявления президентов стран-членов Минской группы (МГ) ОБСЕ о неприемлемости и изменении статус-кво, Армения хочет сохранить это состояние как можно дольше»,- отметил И.Алиев.

Президент подчеркнул, что Совбез ООН принял четыре резолюции о незамедлительном и безоговорочном выводе войск Армении из оккупированных территорий. «Армения не исполняет требования этих документов на протяжении более 20 лет. Конфликт должен быть урегулирован на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и территориальной целостности Азербайджана. Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана»,- сказал президент.

Ф.Исазаде