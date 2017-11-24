Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018г на встрече в Вене 30 ноября

Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года на встрече в Вене 30 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы готовы это обсуждать, я думаю, что 30 числа мы сможем это уже обсудить в рамках встречи в Вене", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы обсуждали этот вопрос (продление соглашения ОПЕК+ - ИФ), в том числе и с министром Катара, и с министром Объединенных арабских эмиратов, с министром Венесуэлы дель Пино. Завтра ещё будут встречи", - добавил министр.