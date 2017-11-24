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ТЭК 24.11.2017 09:04

Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018г на встрече в Вене 30 ноября

Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года на встрече в Вене 30 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы готовы это обсуждать, я думаю, что 30 числа мы сможем это уже обсудить в рамках встречи в Вене", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы обсуждали этот вопрос (продление соглашения ОПЕК+ - ИФ), в том числе и с министром Катара, и с министром Объединенных арабских эмиратов, с министром Венесуэлы дель Пино. Завтра ещё будут встречи", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]