Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018г на встрече в Вене 30 ноября

Россия готова обсуждать продление сделки ОПЕК+ после марта 2018 года на встрече в Вене 30 ноября, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы готовы это обсуждать, я думаю, что 30 числа мы сможем это уже обсудить в рамках встречи в Вене", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы обсуждали этот вопрос (продление соглашения ОПЕК+ - ИФ), в том числе и с министром Катара, и с министром Объединенных арабских эмиратов, с министром Венесуэлы дель Пино. Завтра ещё будут встречи", - добавил министр.
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