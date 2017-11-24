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ТЭК 24.11.2017 15:51

ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи - СМИ

Страны-члены ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщили участвующие в обсуждениях источники агентству Bloomberg.

При этом стороны продолжают обсуждать важные детали сделки.

Следующее заседание ОПЕК состоится 30 ноября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]