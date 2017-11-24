ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи - СМИ

Страны-члены ОПЕК и Россия договорились о продлении сделки о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, сообщили участвующие в обсуждениях источники агентству Bloomberg.
При этом стороны продолжают обсуждать важные детали сделки.
Следующее заседание ОПЕК состоится 30 ноября.
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