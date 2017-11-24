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Дальнее зарубежье 24.11.2017 20:17

Еврокомиссия объявила о планах развития энергетических инфраструктур

Переход Евросоюза к обществу с низкой углеводородной эмиссией становится новой реальностью Европы, заявил в пятницу в Брюсселе член Еврокомиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете.

"Энергетический переход Европы уже начался при рекордном уровне использования возобновляемых источников энергии и быстром снижении ее стоимости. Но энергетические инфраструктуры Европы должны развиваться в том же направлении и в таком же темпе, чтобы полностью поддерживать этот энергетический переход", - сказал М.Ариас Каньете, представляя на пресс-конференции третий доклад Еврокомиссии о состоянии Энергетического союза ЕС.

По его словам, по этой причине новый список проектов общего интереса ЕС особенно сосредоточен на ключевых энергетических интерконнекторах и "умных сетях".

Еврокомиссар по энергетике считает, что взятый курс на усиление инфраструктур, рассчитанных на "чистые" виды энергии, является новым важным прогрессом на пути к достижению цели создания более устойчивой и конкурентной энергетики ЕС.

В материалах к докладу, распространенных Европейской комиссией, отмечается, что благодаря реализованным в 2017 году достижениям "ЕС находится на правильном пути, чтобы реализовать проект Энергетического союза и добиться результатов в областях занятости, экономического роста и инвестиций".

"Пришел момент мобилизовать общество - граждан, города, сельские зоны, предприятия, университеты, социальных партнеров с целью привести их к тому, чтобы они полностью прониклись значением Энергетического союза с целью развивать его и самим принимать участие в разработке будущих решений", - считают в Еврокомиссии.

Третий доклад о состоянии Энергетического союза подтверждает тезис, что "энергетический переход" невозможен без адаптации инфраструктур к потребностям будущей энергетической системы. Должно продолжаться расширение взаимных соединений инфраструктур в секторах энергетики, транспорта и телекоммуникаций. Согласно выводам Еврокомиссии, несмотря на значительный прогресс на этом направлении, остаются еще узкие места, особенно в секторе электроэнергии. Чтобы исправить ситуацию, Еврокомиссия утвердила в пятницу предложение добиться ввода 15% электрических интерконнекторов к 2030 году. Был также утвержден третий список проектов общего интереса - PCI.

В выводах третьего доклада, в частности, говорится: "Из-за геополитических событий энергетика и борьба против климатических изменений остаются в числе первых приоритетов на 2017 год".

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Тэги: ЕС, ЭНЕРГЕТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА


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