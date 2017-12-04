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Дальнее зарубежье 04.12.2017 15:38

Учения на Корейском полуострове показывают КНДР, что у США и союзников есть возможности для обороны - Столтенберг

Совместные учения США и Южной Кореи демонстрируют Пхеньяну, что Вашингтон и его союзники способны ответить на любую атаку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Учения призывают к урегулированию и показывают, что США, совместно с партнерами в регионе, располагают возможностями, позволяющими им ответить на любую атаку", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в понедельник.

"Тот факт, что мы используем сильную сдерживающую тактику и военные возможности, создает основу для урегулирования путем политических переговоров", - добавил генсек альянса.

Он также отметил, что "война в регионе была бы разрушительной", поэтому НАТО поддерживает оказание давления на КНДР через введение санкций.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, НАТО,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]