Учения на Корейском полуострове показывают КНДР, что у США и союзников есть возможности для обороны - Столтенберг

Совместные учения США и Южной Кореи демонстрируют Пхеньяну, что Вашингтон и его союзники способны ответить на любую атаку, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Учения призывают к урегулированию и показывают, что США, совместно с партнерами в регионе, располагают возможностями, позволяющими им ответить на любую атаку", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в понедельник.
"Тот факт, что мы используем сильную сдерживающую тактику и военные возможности, создает основу для урегулирования путем политических переговоров", - добавил генсек альянса.
Он также отметил, что "война в регионе была бы разрушительной", поэтому НАТО поддерживает оказание давления на КНДР через введение санкций.
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