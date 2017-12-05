Могерини призвала США отказаться от любых действий, подрывающих диалог между Израилем и палестинцами

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвала Вашингтон не предпринимать шагов, наносящих ущерб диалогу между Израилем и палестинцами.
"Евросоюз поддерживает мирный процесс между двумя сторонами в поисках решения, удовлетворяющего их интересы, и мы уверены, что любые действия, подрывающие эти попытки, нужно избегать. Выход необходимо искать за столом переговоров", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с Р.Тиллерсоном.
Она также заявила, что ЕС поддерживает такое решение по Иерусалиму, которое будет учитывать интересы Израиля и палестинцев.
Ранее власти США анонсировали, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.
Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами.
Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.
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