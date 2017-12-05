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Дальнее зарубежье 05.12.2017 19:29

Могерини призвала США отказаться от любых действий, подрывающих диалог между Израилем и палестинцами

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвала Вашингтон не предпринимать шагов, наносящих ущерб диалогу между Израилем и палестинцами.

"Евросоюз поддерживает мирный процесс между двумя сторонами в поисках решения, удовлетворяющего их интересы, и мы уверены, что любые действия, подрывающие эти попытки, нужно избегать. Выход необходимо искать за столом переговоров", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с Р.Тиллерсоном.

Она также заявила, что ЕС поддерживает такое решение по Иерусалиму, которое будет учитывать интересы Израиля и палестинцев.

Ранее власти США анонсировали, что могут признать Иерусалим столицей Израиля на этой неделе и перенести туда посольство из Тель-Авива.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать этот статус Иерусалима, отмечая, что данный вопрос должен решаться через диалог между израильтянами и палестинцами.

Палестинцы в свою очередь рассчитывают объявить своей столицей восточную часть Иерусалима.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]