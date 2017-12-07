Азербайджанские компании планируют экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию

Азербайджанские компании приступили к переговорам по поставкам молочной продукции и меда в Саудовскую Аравию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.
Переговоры проходят в рамках экспортной миссии в Джидду (Саудовская Аравия), организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo). В ходе переговоров у арабских компаний особый интерес вызвали молочная продукция и мед, производимый в Азербайджане.
В министерстве экономики сообщили, что производитель меда компания «Kerkom» и производитель мясной продукции «Aqro-MTS» приступили к переговорам с несколькими дистрибьюторами. Кроме того, компания «Milk-Pro» ведет переговоры с дистрибьюторской компанией «Sunbulah Group» по поставкам своей продукции в Саудовскую Аравию.
Б.Рустамбеков
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