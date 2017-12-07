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Бизнес и законодательство 07.12.2017 15:20

Азербайджанские компании планируют экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию

Азербайджанские компании приступили к переговорам по поставкам молочной продукции и меда в Саудовскую Аравию, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

Переговоры проходят в рамках экспортной миссии в Джидду (Саудовская Аравия), организованной Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo). В ходе переговоров у арабских компаний особый интерес вызвали молочная продукция и мед, производимый в Азербайджане.

В министерстве экономики сообщили, что производитель меда компания «Kerkom» и производитель мясной продукции «Aqro-MTS» приступили к переговорам с несколькими дистрибьюторами. Кроме того, компания «Milk-Pro» ведет переговоры с дистрибьюторской компанией «Sunbulah Group» по поставкам своей продукции в Саудовскую Аравию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]