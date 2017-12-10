Узбекистан в 2018 году намерен отказаться от экспорта хлопкового волокна и поставлять в другие страны только готовую продукцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в 2018 году в стране планируется своими силами переработать заготовленное хлопковое волокно.
Текст доклада главы государства на собрании работников сельского хозяйства в воскресенье распространили СМИ Узбекистана.
В числе задач, связанных с развитием сельского хозяйства Ш.Мирзиеев назвал обеспечение предприятий легкой промышленности качественным волокном.
"В 2018 году планируется полностью переработать собственными силами заготовленные в нашей стране 1 млн 200 тыс. тонн хлопкового волокна и наладить экспорт только готовой продукции", - сказал Ш.Мирзиеев.
Он сообщил, что в результате развития фермерского движения за последние годы в стране сформировалось свыше 160 тыс. фермерских хозяйств. Количество многопрофильных фермерских хозяйств за последние два года увеличилось на 45% и достигло 75 тыс.
Президент озвучил данные, согласно которым в этом году в Узбекистане было заготовлено 8 млн 377 тыс. тонн зерна, более 2 млн 930 тыс. тонн хлопка, 12 тыс. 450 тонн коконов, 318 тыс. тонн риса, 23 млн тонн плодоовощной, 13 млн тонн мясо-молочной продукции.
По его данным, было переработано 132 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, экспортировано готовой продукции на $100 млн. За рубеж реализовано 724 тыс. тонн свежих фруктов на сумму $865 млн.
"Но эти достижения не являются поводом для самоуспокоения. В сфере сельского хозяйства имеются еще незадействованные возможности, ожидающие своего решения проблемы и недостатки", - сказал Ш.Мирзиеев.
При этом одной из важнейших задач он назвал эффективное использование земли.
"Площадь орошаемых посевных земель нашей страны составляет всего 3 млн 300 тыс. гектаров и расширить ее нет возможности. Водные ресурсы Узбекистана ограничены", - отметил глава государства.
Он указал на необходимость расширения выращивания плодоовощной продукции, дальнейшей активизации работы по ее переработке и экспорту.
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