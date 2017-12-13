Страны ОПЕК в ноябре снизили добычу на 134 тыс. б/с, выполнили сделку на 121%

Страны ОПЕК в ноябре снизили добычу нефти по сравнению с октябрем на 133,5 тыс. баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете картеля.
При этом Ливия увеличила добычу на 6,1 тыс. б/с - до 973 тыс. б/с. Нигерия увеличила добычу на 96 тыс. б/с - до 1,79 млн б/с. Таким образом, эти две страны, в 2017 году не участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, довели свой уровень почти до верхнего уровня, которым они должны ограничиться в 2018 году.
Как сообщал ранее министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи, ОПЕК в рамках обсуждения вопроса о продлении сделки ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи должен был попросить Нигерию ограничиться 1,8 млн б/с, а Ливию - 1 млн б/с. В итоге, когда сделка была продлена до конца 2018 года, было сказано, что Ливия и Нигерия взяли на себя обязательства ограничиться уровнем, не превышающим добычу 2017 года - 2,8 млн б/с.
Существенное падение нефтедобычи зафиксировано у Анголы - 109 тыс. б/с, у Саудовской Аравии - 45 тыс. б/с, ОАЭ - 35,5 тыс. б/с и Венесуэлы - 41,6 тыс. б/с.
Согласно расчетам "Интерфакса", в ноябре страны ОПЕК (без учета Экваториальной Гвинеи) выполнили сделку на 121%.
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