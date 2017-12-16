Экс-главе избирательного штаба Трампа разрешено до суда жить во Флориде

Федеральный судья освободил до суда экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта от домашнего ареста под залог в размере $10 млн, передает телеканал CNN со ссылкой на распоряжение суда.
Теперь П.Манафорту до суда разрешено жить в своем доме во Флориде, где будет введен комендантский час. Кроме того, согласно распоряжению суда, ему необходимо будет сообщать о своих перемещениях суду, в частности П.Манафорт не сможет находиться рядом с аэропортами, вокзалами или автовокзалами, если он заранее не получит разрешение от судьи.
В качестве залога П.Манафорт предоставил суду недвижимость - четыре дома, квартиру и два объекта недвижимости - на $10 млн. Кроме того, его супруга и дочь застраховали залог и внесли еще $7 млн на случай, если заложенная недвижимость стоит меньше.
Ранее спецпрокурор по так называемому "российскому делу" Роберт Мюллер просил федерального судью отклонить просьбу П.Манафорта освободить его под залог. Агентство Bloomberg сообщало, что П.Манафорт договорился с судом об освобождении под залог почти в $12 млн. Данное соглашение должно быть утверждено судом с Р.Мюллером.
П.Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его "Партией регионов".
Они стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Р.Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
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