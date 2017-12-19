Париж и Вашингтон намерены усилить давление на Иран в связи с его ракетной программой - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в США заявил журналистам, что Париж и Вашингтон считают нужным наращивать давление на Иран из-за развития им технологий баллистических ракет.
"Мы полны решимости очень энергично давить на Иран, чтобы он остановил развитие все более значительного баллистического потенциала", - приводят слова министра западные СМИ.
При этом он допустил возможность введения санкций против Тегерана.
Кроме этого, Ж.-И. Ле Дриан заявил, что необходимо обращать внимание на "гегемонистические наклонности Тегерана в регионе" для урегулирования ситуации в Сирии и Ираке.
В то же время министр отметил, что после его переговоров с американскими официальными лицами, по его мнению, в Вашингтоне начали понимать желание европейских стран сохранить соглашение по иранской ядерной программе.
Министр упомянул о предстоящем визите в Иран, который планируется на начало января. По словам Ж.-И. Ле Дриана, во время поездки он хотел бы довести до сведения беспокойство Парижа по поводу политики Тегерана.
СМИ напоминают, что в Вашингтоне Ж.-И.Ле Дриан встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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