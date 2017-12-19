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Дальнее зарубежье 19.12.2017 18:03

Париж и Вашингтон намерены усилить давление на Иран в связи с его ракетной программой - глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в США заявил журналистам, что Париж и Вашингтон считают нужным наращивать давление на Иран из-за развития им технологий баллистических ракет.

"Мы полны решимости очень энергично давить на Иран, чтобы он остановил развитие все более значительного баллистического потенциала", - приводят слова министра западные СМИ.

При этом он допустил возможность введения санкций против Тегерана.

Кроме этого, Ж.-И. Ле Дриан заявил, что необходимо обращать внимание на "гегемонистические наклонности Тегерана в регионе" для урегулирования ситуации в Сирии и Ираке.

В то же время министр отметил, что после его переговоров с американскими официальными лицами, по его мнению, в Вашингтоне начали понимать желание европейских стран сохранить соглашение по иранской ядерной программе.

Министр упомянул о предстоящем визите в Иран, который планируется на начало января. По словам Ж.-И. Ле Дриана, во время поездки он хотел бы довести до сведения беспокойство Парижа по поводу политики Тегерана.

СМИ напоминают, что в Вашингтоне Ж.-И.Ле Дриан встречался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ИРАН, ДАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]