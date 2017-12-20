Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об освобождении Шахабаса Шухова от должности министра образования и науки республики, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Освободить Шахова Шахабаса Курамагомедовича от должности министра образования науки Республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.

Документ подписан 19 декабря, добавил собеседник агентства.

Ш.Шахов занимал должность министра образования и науки Дагестана с сентября 2013 года.

В середине ноября, сообщалось, что сотрудники управления ФАС России по Дагестану проводили выемку документов в министерстве образования республики. По данным информированного источника, это было связано с госзакупками.

Ранее в том же ведомстве проводилась выемка документов по факту хищения 88 млн рублей при строительстве в Каспийске школы на более чем 1200 мест.