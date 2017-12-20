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СНГ 20.12.2017 17:41

Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об освобождении Шахабаса Шухова от должности министра образования и науки республики, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Освободить Шахова Шахабаса Курамагомедовича от должности министра образования науки Республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.

Документ подписан 19 декабря, добавил собеседник агентства.

Ш.Шахов занимал должность министра образования и науки Дагестана с сентября 2013 года.

В середине ноября, сообщалось, что сотрудники управления ФАС России по Дагестану проводили выемку документов в министерстве образования республики. По данным информированного источника, это было связано с госзакупками.

Ранее в том же ведомстве проводилась выемка документов по факту хищения 88 млн рублей при строительстве в Каспийске школы на более чем 1200 мест.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]