Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ об освобождении Шахабаса Шухова от должности министра образования и науки республики, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства региона.
"Освободить Шахова Шахабаса Курамагомедовича от должности министра образования науки Республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте указа.
Документ подписан 19 декабря, добавил собеседник агентства.
Ш.Шахов занимал должность министра образования и науки Дагестана с сентября 2013 года.
В середине ноября, сообщалось, что сотрудники управления ФАС России по Дагестану проводили выемку документов в министерстве образования республики. По данным информированного источника, это было связано с госзакупками.
Ранее в том же ведомстве проводилась выемка документов по факту хищения 88 млн рублей при строительстве в Каспийске школы на более чем 1200 мест.
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