Стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" получила травмы в результате падения из самолета при предполетной подготовке в аэропорту "Внуково", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

"При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным табло сайта "ЮТэйра", самолет выполнял рейс "Москва-Ханты-Мансийск" 23 декабря.