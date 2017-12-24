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Происшествия 24.12.2017 13:39

Стюардесса выпала из самолета при закрытии двери в аэропорту "Внуково"

Стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" получила травмы в результате падения из самолета при предполетной подготовке в аэропорту "Внуково", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр".

"При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным табло сайта "ЮТэйра", самолет выполнял рейс "Москва-Ханты-Мансийск" 23 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]