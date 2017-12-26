Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому медиахолдингу Funke, что грамотная сделка по Brexit может послужить моделью для дальнейших взаимоотношений ЕС с другими странами, не входящими в Евросоюз, такими как Украина и Турция.
"Если нам удастся достичь грамотного соглашения с Великобританией, которое определит принципы взаимоотношений Лондона с Европой, то это сможет стать моделью для других стран", - сказал министр.
Он подчеркнул, что в ближайшее время Украина и Турция не попадут в ЕС, и потому для этих стран нужны новые формы сотрудничества с Брюсселем.
В частности З.Габриэль спрогнозировал создание "новой, более тесной формы Таможенного союза" с Турцией.
Великобритания рассчитывает завершить процесс выхода из состава ЕС к 29 марта 2018 года. Ранее в декабре представители Лондона и ЕС согласовали предварительные условия выхода страны из союза. При этом обе стороны признают, что наиболее сложная часть переговоров - впереди.
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