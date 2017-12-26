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Дальнее зарубежье 26.12.2017 17:02

Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью немецкому медиахолдингу Funke, что грамотная сделка по Brexit может послужить моделью для дальнейших взаимоотношений ЕС с другими странами, не входящими в Евросоюз, такими как Украина и Турция.

"Если нам удастся достичь грамотного соглашения с Великобританией, которое определит принципы взаимоотношений Лондона с Европой, то это сможет стать моделью для других стран", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Украина и Турция не попадут в ЕС, и потому для этих стран нужны новые формы сотрудничества с Брюсселем.

В частности З.Габриэль спрогнозировал создание "новой, более тесной формы Таможенного союза" с Турцией.

Великобритания рассчитывает завершить процесс выхода из состава ЕС к 29 марта 2018 года. Ранее в декабре представители Лондона и ЕС согласовали предварительные условия выхода страны из союза. При этом обе стороны признают, что наиболее сложная часть переговоров - впереди.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, ТУРЦИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]