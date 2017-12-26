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Внешняя политика 26.12.2017 20:33

Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ, сообщает сайт главы государства.

И.Алиева в резиденции Ново-Огарева встретил его российский коллега Владимир Путин.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, РФ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]