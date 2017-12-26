Президент Алиев прибыл в Москву для участия в неформальном саммите СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ, сообщает сайт главы государства.
И.Алиева в резиденции Ново-Огарева встретил его российский коллега Владимир Путин.
Ф.Исазаде
Выручка AzerGold в 2017г от продажи золота и серебра, добытых в Азербайджане, превысила $71 млн
Компенсации в DemirBank подлежат вклады на сумму 63,5 млн манатов - регулятор
Президент Азербайджана утвердил закон прожиточный минимум на 2018г
Продажи в США в праздничный сезон выросли максимальными темпами за 6 лет - MasterCard
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Боевики после разгрома в Сирии возвращаются по домам, а также в Ливию и Юго-Западную Азию - глава российского Генштаба
Путин примет участие в торжественном приеме по случаю встречи Нового года
Правительство Испании выводит из Каталонии подразделения полиции, направленные в регион из-за референдума о независимости
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку прошел вечер лезгинского фольклора и поэзии
В Баку подвели итоги проекта «Книги и писатели – юбиляры 2017 года». Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Попытка армян обвинить историка Кузнецова в разжигании межнациональной розни вновь закончилась провалом
Армянская «лапша» на российские уши и за российские же деньги – азербайджанский политолог
Российское издание о Республиканской партия Армении: «Чего еще ожидать от правящей партии с нацистским орлом?»