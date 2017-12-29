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Дальнее зарубежье 29.12.2017 19:58

Рахой назвал "абсурдной" идею о возможном управлении Каталонии Пучдемоном, находящимся в Бельгии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отверг предположения о том, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в будущем может руководить регионом из-за рубежа - из Бельгии, куда К.Пучдемон уехал, чтобы избежать ареста.

"Абсурдно пытаться занять пост главы региона, при этом живя за рубежом, и еще более абсурдно пытаться быть руководителем, находясь за границей", - сказал М.Рахой на пресс-конференции в пятницу.

Ранее К.Пучдемон заявил, что готов встретиться с М.Рахоем в Брюсселе, где он сейчас находится, или в любом другом месте в ЕС за исключением Испании. В Испании, где К.Пучдемон может быть арестован по обвинению в мятеже, неподчинении властям и в растрате государственных средств, встреча, по словам К.Пучдемона, не может быть организована "по очевидным причинам".

На прошлой неделе в Каталонии прошли парламентские выборы, где три партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, по итогам подсчета 99,89% бюллетеней, получают в парламенте 70 мест из 135-ти. В то же время, партия "Граждане", выступающая против отделения, получила на выборах больше всех мест - 37. "Народная партия" М.Рахоя получает 3 места.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПРЕМЬЕР, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]