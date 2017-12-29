Премьер-министр Испании Мариано Рахой отверг предположения о том, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон в будущем может руководить регионом из-за рубежа - из Бельгии, куда К.Пучдемон уехал, чтобы избежать ареста.
"Абсурдно пытаться занять пост главы региона, при этом живя за рубежом, и еще более абсурдно пытаться быть руководителем, находясь за границей", - сказал М.Рахой на пресс-конференции в пятницу.
Ранее К.Пучдемон заявил, что готов встретиться с М.Рахоем в Брюсселе, где он сейчас находится, или в любом другом месте в ЕС за исключением Испании. В Испании, где К.Пучдемон может быть арестован по обвинению в мятеже, неподчинении властям и в растрате государственных средств, встреча, по словам К.Пучдемона, не может быть организована "по очевидным причинам".
На прошлой неделе в Каталонии прошли парламентские выборы, где три партии, поддерживающие отделение Каталонии от Испании, по итогам подсчета 99,89% бюллетеней, получают в парламенте 70 мест из 135-ти. В то же время, партия "Граждане", выступающая против отделения, получила на выборах больше всех мест - 37. "Народная партия" М.Рахоя получает 3 места.
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