Глава Минобороны Азербайджана встретился с офицерами по работе с личным составом

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в понедельник с офицерами по работе с личным составом, сообщает пресс-служба Минобороны.
«З.Гасанов провел встречу с офицерами по работе с личным составом, а также психологами, привлеченными к учебно-методическим сборам в понедельник в учебно-образовательном центре Вооруженных сил»,- говорится в сообщении.
С целью обеспечения постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, министр дал конкретные указания по повышению уровня морально-психологической подготовки личного состава.
Кроме того, он поделился с участниками сборов своими видениями по вопросам воспитания военнослужащих в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма, развитием здоровой соревновательной атмосферы в военных коллективах, проведением индивидуально-воспитательной работы с учетом личных качеств солдат и офицеров.
Ф.Исазаде
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