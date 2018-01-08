Глава Минобороны Азербайджана встретился с офицерами по работе с личным составом

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в понедельник с офицерами по работе с личным составом, сообщает пресс-служба Минобороны.

«З.Гасанов провел встречу с офицерами по работе с личным составом, а также психологами, привлеченными к учебно-методическим сборам в понедельник в учебно-образовательном центре Вооруженных сил»,- говорится в сообщении.

С целью обеспечения постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, министр дал конкретные указания по повышению уровня морально-психологической подготовки личного состава.

Кроме того, он поделился с участниками сборов своими видениями по вопросам воспитания военнослужащих в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма, развитием здоровой соревновательной атмосферы в военных коллективах, проведением индивидуально-воспитательной работы с учетом личных качеств солдат и офицеров.

Ф.Исазаде