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Внутренняя политика 08.01.2018 17:36

Глава Минобороны Азербайджана встретился с офицерами по работе с личным составом

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в понедельник с офицерами по работе с личным составом, сообщает пресс-служба Минобороны.

«З.Гасанов провел встречу с офицерами по работе с личным составом, а также психологами, привлеченными к учебно-методическим сборам в понедельник в учебно-образовательном центре Вооруженных сил»,- говорится в сообщении.

С целью обеспечения постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, министр дал конкретные указания по повышению уровня морально-психологической подготовки личного состава.

Кроме того, он поделился с участниками сборов своими видениями по вопросам воспитания военнослужащих в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма, развитием здоровой соревновательной атмосферы в военных коллективах, проведением индивидуально-воспитательной работы с учетом личных качеств солдат и офицеров.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]